Security en afgeplakte ramen: Meilandjes nemen voorzorgen om pottenkijkers te weren bij drink om terugkeer te vieren

23 september 2020

21u07

Bron: AD 0 Showbizz Beveiligers voor de deur, een gesloten tent en afgeplakte ramen. Bij eetcafé Jansen&Jansen in Hengelo wordt vrijdagavond niets aan het toeval overgelaten bij de drink die de familie Meiland organiseert om hun terugkeer naar Nederland te vieren.



De familie Meiland, razend populair door hun realityserie ‘Chateau Meiland’, woont sinds deze zomer in een woonboerderij net buiten het dorp Hengelo, nadat ze jaren vertoefd hebben in een kasteel in Frankrijk. Hun terugkeer naar Nederland wordt vrijdagavond uitgebreid gevierd met een drink voor familie, vrienden en enkele buren.

De Meilandjes vrezen echter dat hun fans massaal naar het dorp zullen komen om een glimp van hen op te vangen. Om zo’n invasie te voorkomen, zijn er nogal wat voorzorgsmaatregelen genomen, zegt mede-eigenaar Marco Jansen van eetcafé Jansen&Jansen, waar het feestje plaatsvindt.



Beveiligers

“We werken met een gastenlijst; sta je daar niet op, dan word je weggestuurd”, vertelt hij. “Er staan twee beveiligers bij de ingang die dit in de gaten houden. Zij spreken ook mensen op straat aan, als daar onverhoopt een toeloop zou plaatsvinden.” En om te voorkomen dat pottenkijkers naar binnen gluren, worden de ramen van het etablissement eenmalig afgeplakt en staat buiten een tent met dichte wanden. “Deze maatregelen zijn genomen in overleg met de familie”, besluit hij.

Dochter Maxime (24) liet vorige week zelf weten dat het gaat om een evenement in besloten kring en dat het niet de bedoeling is dat iedereen naar Hengelo afzakt. “Blijf allemaal lekker thuis, zou ik zeggen”, zei ze in een videoboodschap. De familie zelf kon deze week niet reageren op de commotie, omdat ze volop in de opnames zit van de televisieserie.

