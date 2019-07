Sebastiana uit ‘Love Island’ heeft geen contact meer met de andere dames: “Ik hoef ze ook niet meer te horen” IDR

31 juli 2019

17u31 0 Showbizz Tijdens ‘Love Island’ leken de deelnemende dames - met uitzondering van de Nederlandse Chey - een hecht vriendinnengroepje te vormen. Maar nu de opnames achter de rug zijn, blijft er van die vriendschap niet veel meer over. Althans, toch wat Sebastiana (23) betreft. “Ik heb liever mijn vijf echte vriendinnen”, klinkt het.

Dat laat de donkerharige schone uit Aartselaar weten tijdens een vragenuurtje op Instagram Stories. Een van haar volgers vraagt zich af of ze nog veel contact heeft met de andere meiden, waarop de vriendin van Martin laat weten dat ze enkel Aleksandra nog af en toe hoort. “Voor de rest hoor ik niemand echt meer”, klinkt het. “Maar dat hoeft ook niet per se. Ik hoef geen mediavriendinnen, ik ben blij met mijn vijf echte.”

Al willen haar volgers graag meer duidelijkheid. Even later volgt immers de vraag waarom het contact met Aleksandra en Rowéna - Sebastiana’s beste vriendinnen in de villa - zo verwaterd is. “Contact moet van twee kanten komen”, legt Sebastiana vervolgens uit. “Dat betekent: ik stuur, jij antwoordt, wij spreken af. En dat is niet het geval. Ik snap het: iedereen heeft zijn leven en iedereen is druk/ Maar een ‘Hey, hoe gaat ie?’ is volgens mij niet teveel gevraagd.”