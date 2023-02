Seat filler bij Grammy’s klapt uit de biecht: “Jennifer Lopez toonde virale memes aan Ben Affleck tijdens de show”

En er was meer. Op de beelden leek het stel een ‘ongemakkelijke conversatie’ te hebben. Maar wat zeiden ze precies? Volgens een liplezer - die van de ‘Daily Mail’ hun conversatie moest ontrafelen - beval Jennifer Ben er wat vrolijker uit te zien. “Kijk vriendelijker en doe alsof je gemotiveerd bent.” Waarop hij zou geantwoord hebben: “Misschien.” Het stel leek allesbehalve een fijne avond te hebben samen, maar was dit wel écht zo?

Geen kink in de kabel

Volgens TikTokster @almostanna is hier niets van aan. Zij doet dan ook haar - toch wel opmerkelijk - verhaal uit de doeken op TikTok. Zij was namelijk zélf aanwezig tijdens de Grammy’s en fungeerde als ‘seat filler’ (een persoon die vrijwillig een lege stoel opvult tijdens een event nvdr.). Zij zat mee aan de tafel van ‘Bennifer’ en reageert nu op de virale beelden, memes en roddels die volop circuleren. “Ik zat naast Ben Affleck tijdens de Grammy’s”, steekt ze van wal.

Er zou absoluut geen sprake zijn van een kink in de kabel tussen de twee. Integendeel. “Ze deden heel liefdevol en zaten voortdurend met hun handen in elkaar verstrengeld. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar ze waren erg schattig samen.” Ze vertelt verder dat de zangeres tijdens de awardshow plots iets opmerkte op haar telefoon. Jennifer duwde deze vervolgens onder zijn neus. “Oh mijn God, schat, kijk hier eens naar. Dit is een meme die over jou circuleert. Dit is zo grappig!” Waarop Ben reageerde: “Oh God, dit weer.” Het stel was dus wel degelijk op de hoogte, maar het liet hem koud. “Hij wist het tijdens de show en koos er alsnog voor om zijn gezichtsuitdrukking niet te veranderen. Ik hou ervan dat het hem zo weinig kon schelen”, lacht ze.