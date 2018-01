Sean Penn: "Trump is vijand voor de mensheid" EVDB

19u36

Bron: Time Magazine 0 Getty Images Showbizz De acteur heeft Amerikaanse president Trump een vijand voor de mensheid en de staat genoemd in een stuk dat hij schreef voor Time Magazine. Hij schreef het stuk naar aanleiding van Trumps recente uitspraak over immigranten die uit 'shithole' landen naar Amerika vluchten.

Sean Penn, winnaar van twee Academy Awards en stichter van de J/P Haitian Relief Organization, heeft zijn mening niet verbloemd in een stuk dat hij schreef voor Time Magazine. In het artikel verwijst hij naar de uitspraak die Trump donderdag deed over immigranten uit landen zoals Haïti en Afrika. "Waarom komen al die mensen uit klotelanden naar hier?", zou hij letterlijk gevraagd hebben.

Volgens de acteur zijn Trumps uitspraken "nog erger dan enkel ongevoeligheid of nationalisme." Penn meent dat Amerika enkel nog eenheid kan vinden "als we erkennen dat onze huidige president, misschien wel voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis, een vijand van medeleven is. We kunnen niet alleen verenigd worden met elkaar maar ook met Afrika, El Salvador, Haïti, Mexico, het Midden-Oosten en verder als we erkennen dat president Donald Trump een vijand van alle Amerikanen, Republikeinen, Democraten, onafhankelijken en elke pasgeboren baby is. Een vijand voor de mensheid. Hij is een vijand van de staat”, besluit Penn zijn schrijven.