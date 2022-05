Sean Dhondt voelt zich eindelijk weer goed in zijn vel: “Ik kan oprecht zeggen dat ik weer gelukkig ben”

BVHet zijn enkele bewogen jaren geweest voor Sean Dhondt (38). De zanger raakte betrokken in een sexting-schandaal. Niet veel later kwam er ook een einde aan zijn huwelijk met Allison Scott. Ondertussen gaat het de presentator weer voor de wind. Momenteel is Sean nog te zien in ‘Ketnet Musical’. Daarnaast is hij ook al zo’n 1,5 jaar samen met zijn nieuwe vriendin Maithé. “Laten we zeggen dat ze mij jong en actief houdt.”

In mei vorig jaar raakte bekend dat Sean Dhondt opnieuw verliefd is. De zanger heeft zijn hart verloren aan de 23-jarige Maithé Rivera Armayones. Ondertussen zijn de twee ook nog steeds gelukkig samen. In een interview met Het Belang van Limburg vertelt Sean alvast wat meer over zijn nieuwe relatie. Het feit dat Maithé vijftien jaar jonger is, speelt volgens de presentator geen enkele rol. “Wij zitten op dezelfde golflengte”, klinkt het duidelijk. “Ik ben jong van geest. Het zou niet werken tussen ons als ik me zou gedragen als een oude man.”

Klaar voor de toekomst

Sean en Maithé vinden het namelijk belangrijk om samen bepaalde zaken te ondernemen. Sporten staat bijvoorbeeld hoog op hun lijstje. Daarnaast is de zanger ook geïnteresseerd in de levenswereld van zijn jongere vriendin. Iets wat andersom ook het geval is. “Maithé heeft me al verteld dat zij het ook interessant vindt om via mij een totaal nieuwe wereld te leren kennen. Dus, wat dat leeftijdsverschil betreft: laten we zeggen dat Maithé mij jong en actief houdt.”

Ondanks enkele tegenslagen uit het verleden gaat het dus weer goed met Sean Dhondt. De zanger heeft geleerd uit zijn fouten en zit eindelijk weer goed in zijn vel. “Ik kan oprecht zeggen dat ik weer gelukkig ben”, vertelt Sean nog in Het Belang van Limburg. Daarnaast heeft de presentator ook veel geleerd in de voorbije twee jaar. Zijn belangrijkste levensles is alvast het volgende: “Dat uiteindelijk altijd alles goedkomt. Het is een groot cliché, maar het klopt wel.” Hij vervolgt: “Alle tegenslagen hebben een veelzijdiger en sterker mens van mij gemaakt. Ik zal niet zeggen dat het een zegen is dat ik dit heb meegemaakt, maar ik ben wel meer dan ooit klaar om de toekomst tegemoet te treden.”

