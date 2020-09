Sean Dhondt verontschuldigt zich bij vrouw Allison: “Ik heb je enorm veel pijn en verdriet gedaan” TK/BDB

18 september 2020

12u20 9 Showbizz Sean Dhondt (36) heeft zich openlijk verontschuldigd bij zijn vrouw Allison (31), met wie hij elf jaar samen is. De presentator doet dat nadat er naaktbeelden van hem verspreid werden op sociale media. Op Instagram laat hij in een boodschap weten dat hij voor haar wil blijven vechten, ‘no matter what’.



“Liefste Alli”, post de presentator bij een foto die hij en Allison namen terwijl ze een gezichtsmasker ophadden. “Het spijt me, uit het diepste van m’n hart, dat ik jouw vertrouwen in ons beschaamde en je enorm veel pijn en verdriet heb gedaan. Door enkel en alleen aan mezelf te denken. Ik wil me daarom niet enkel privé, maar ook publiek verontschuldigen, omdat jij, als slachtoffer in dit alles, dat ook verdient.” Hij sluit af met ‘Ik blijf voor jou vechten, no matter what’, gevolgd door een hartje en een kus-emoji.

De boodschap doet uitschijnen dat de relatie tussen de twee momenteel in zwaar water verkeert, nadat Sean vorige week in het oog van een mediastorm terechtkwam. Hij is een van de drie BV’s van wie naaktfoto’s en -video’s verspreid werden op sociale media. De beelden waren gemaakt voor een zekere ‘Eveline’, die hem kon overtuigen om de beelden te maken en ze vervolgens probeerde te verkopen.

Heel wat BV’s steken Sean in de reacties een hart onder de riem. Zo reageren onder andere ‘Familie’-acteur Kürt Rogiers, presentatrice Evi Hanssen en tv-kok Sandra Bekkari met hartjes. “De eerste stap om van je fout te leren, is toegeven dat je er één gemaakt hebt... dikke zoen voor jullie!”, schrijft zangeres Belle Perez.

Dat Allison het inderdaad niet makkelijk heeft, blijkt uit een post die ze donderdag deelde op Instagram. “Als al de rest faalt, verander dan je haarkleur”, schrijft ze bij een foto met een nieuwe coupe. “Laat je niet neerhalen door iemand anders z’n stommiteiten”, laat iemand weten in de reacties, waarop Allison reageert met een arm die z’n spierballen toont. Ook onder andere Dina Tersago en Bab Buelens reageren met een hartje.

Allison en Sean zijn iets meer dan elf jaar samen en zullen in december normaal hun tienjarige huwelijk vieren. Sean liep haar tijdens een reis in Amerika tegen het lijf, waarna Allison naar België verhuisde. “Ik herinner mij nog hoe ze daar stond te dansen. Het enige wat ik zag, was een blonde kop haar die op en neer ging. Het was halfdonker, ik had nog niet gezien dat ze ook zo’n mooi gezichtje had”, zei hij daar in juni nog over in Story. De twee hadden toen ook plannen voor kinderen. “We hebben alle voor- en nadelen afgewogen en besloten dat we ervoor willen gaan. Mijn nieuwsgierigheid hoe het voelt om vader te zijn is toch groter dan de angst voor de verantwoordelijkheid.”

