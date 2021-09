Sean Dhondt speelt hoofdrol in laatste Ketnet Musical

Gio Kemper en Zita Wauters zullen opnieuw de presentatie van de show op zich zullen nemen. Heel wat bekende koppen dus dit najaar bij de zevende en laatste editie van Ketnet Musical. “Dit is de eerste keer dat ik meespeel in een musical, dus vind het sowieso enorm spannend én ik kijk er tegelijkertijd ook erg naar uit om mee in die wereld te duiken”, aldus Sean Dhondt. “Tot op de planken van het theater!”

In ‘Ketnet Musical’ gaat Ketnet samen met Studio 100 op zoek naar jong musicaltalent. Op 7 november komen de Ketnetters in de Startshow te weten welke kinderen meespelen in ‘Ketnet Musical: De finale’. Wie de twee hoofdrollen zal vertolken komen we te weten in de Finaleshow op 5 december.

Het verhaal

Het verhaal van de musical gaat als volgt: musicalactrice Fenne wordt op de dag van haar première op magische wijze gekatapulteerd naar Het Land der Musicals. Is het in het land vol muziek dan altijd feest? Niets is minder waar. De jonge Koning Louis is ontvoerd. Hoflakei Jeroom (Sean Dhondt) ontvangt Fenne enthousiast. Zij zou als enige de jonge koning en zo ook het land van de ondergang kunnen redden. Want niemand minder dan de Gravin Berthilda van Silencio (Gloria Monserez) heeft vreselijke plannen. Kan Fenne haar stoppen?

‘Ketnet Musical: De finale’ gaat in première op 12 maart 2022 in Plopsaland De Panne en trekt nadien naar het Kursaal Oostende, de Stadsschouwburg Antwerpen, het Trixxo Theater Hasselt en de Capitole Gent.

