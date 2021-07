Sean Dhondt na zijn bewogen jaar: “Ik heb letterlijk in mijn blootje gestaan voor heel het land. Wat kan er mij nu nog gebeuren?”

ShowbizzSean Dhondt was deze voormiddag te gast in het programma ‘De Boshut’ op Radio 1. Daarin vertelde hij over wat hij zelf een ‘rot jaar’ noemt. Hij blikte terug op de affaire-Eveline en de schuldgevoelens en commentaren die daarmee gepaard gingen. “Plots is het niet enkel je familie, vrienden en collega’s die een mening hebben, maar heel het land.” Daarnaast vertelt het VTM-gezicht ook dat hij psychologische hulp zocht.

Vorige zomer stond Vlaanderen even op zijn kop toen de naaktfoto’s en seksfilmpjes van drie BV’s, Peter Van de Veire, Sean Dhondt en Stan Van Samang, lekten. Ze waren in de val gelokt door een mannelijke student die zich voordeed als ‘Eveline’. In het programma ‘De Boshut’ was Sean Dhondt te gast en vroeg presentatrice Annemie Peeters naar de zaak.

“Het afgelopen jaar was uiteraard niet de fijnste periode”, vertelde Dhondt in de uitzending. “De affaire ging gepaard met heel veel schuldgevoel”. De Qmusic-presentator ging zelfs naar een psycholoog. “Die vertelde me dat te lang met een schuldgevoel zitten, nergens toe leidt”. Ook dat Sean Dhondt een bekend figuur is, hielp hem niet om zich over de zaak te zetten. “Op zich is fouten maken iets menselijks. Wat je ook verweten wordt door anderen, zeker als je een bekende kop hebt. En plots is het niet alleen meer familie, vrienden en een beperkt groepje collega’s die een mening heeft, maar een heel land.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © various

Sean Dhondt vertelde ook dat hij door de affaire leerde om bewuster om te gaan met social media. Zo is hij zich nu meer bewust over wat hij deelt. “Daarnaast ben ik ook veel meer beginnen sporten. Dat werkt therapeutisch.” Wie op Sean zijn Instagram kijkt, zal inderdaad meer foto’s zien passeren waarin hij aan het lopen, zwemmen of fietsen is. Dat doet hij vaak samen met zijn nieuwe vriendin, Maithé Rivera. Seans huwelijk met Allison liep stuk door de zaak Eveline.

Ook positieve dingen uit gehaald

Hoewel de zaak voor heel wat schade zorgde, blijft Sean positief. Hij leerde ook dat het oké is om niet bij iedereen op een goed blaadje te staan. “Ik ben altijd een positivo en ik zal dat blijven. Maar dat perfecte beeld dat ik altijd van mezelf moest ophangen als bekende mens. Ik had dat van kleins af aan al dat ik een pleaser was, dat ik wilde dat iedereen me tof vond. Nu sta ik anders in het leven.” Hij is dan ook niet bang voor de toekomst. “Ik heb letterlijk in mijn blootje gestaan voor een heel land. Wat kan er mij nu nog gebeuren? Ik ben ook geen perfecte mens. En nu is dat eindelijk duidelijk. Ik kan die strijd laten varen, omdat dat masker is afgevallen.”

Naast de vele negatieve commentaren die Sean moest slikken, kreeg hij ook af en toe steunberichten of positieve commentaren. “Ik kreeg een berichtje van ouders die zeiden: ‘Het is misschien raar en je wilt het misschien niet horen, maar dankzij jou hebben we onze kinderen die met foto’s naar huis kwamen, kunnen uitleggen wat dat is, sexting, en hoe ze daar voorzichtig mee moeten omgaan.’”

En niet alleen bij gezinnen thuis kwam het gespreksonderwerp op de tafel, de hele debat rond het nemen en verspreiden van naaktfoto’s is geopend. Dhondt heeft dan ook samengezeten met Child Focus en ook andere organisaties willen Sean als boegbeeld voor hun campagnes. “Toen dacht ik: Oké, wil ik daar de posterboy voor zijn? Allesbehalve. Ik heb gezegd: Jongens, ik snap wat je bedoelt, en dat het een sterk signaal zou kunnen zijn. Maar geef me effe tijd om dingen te verwerken.”

LEES OOK: