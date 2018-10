Sean Dhondt laat zich kisten door Qmusic KD

24 oktober 2018

19u07

Bron: Qmusic

Vanaf vandaag maakt Qmusic radio vanuit het Q-Halloween House in Hasselt. Tot en met dinsdag 30 oktober, de dag voor Halloween, kan je er de Q-dj’s vinden. Elke dag komt er ook een BV langs die speciaal voor Halloween in een doodskist kruipt. Het is aan de Q-luisteraars om te raden wie in de kist ligt. Luisteraar Eva wist na één vraag dat het eerste slachtoffer Sean Dhondt was. “Mijn water was nog niet eens op", lachte hij.

Om helemaal in de Halloweensferen te komen, lieten de Q-dj’s zich ook opmaken tot levensechte griezelfiguren. Zo veranderen Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe in bloeddorstige wezens. Wie ze live aan het werk wil zien, kan elke dag van 13 tot 19 uur terecht in Hasselt.