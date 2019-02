Sean Dhondt is 10 jaar samen met Allison: “Door haar besef ik dat ik wat vaker zot moet doen” CD

19 februari 2019

10u00

Bron: Story 0 Showbizz Wat begon als langeafstandsliefde tussen Sean Dhondt (35) en de Amerikaanse Allison (29), is tien jaar later een hecht huwelijk. Een andere cultuur betekent nochtans ook een andere mentaliteit, maar dat zien Sean en Allison vooral als een verrijking. “Ik ben minder berekend dan vroeger”, aldus Sean in Story. “Maar Allison blijft wel de coolste van ons tweeën.”

De aandachtige kijker van ‘Blind Getrouwd’ is het wellicht al opgevallen. Niet Staf Coppens, maar wel Sean Dhondt verleent dit seizoen zijn stem aan het VTM-programma. En samen met zijn vrouw Allison, die haar eigen tattooshop uitbaat, zit hij ook in de aftershow van ‘Blind Getrouwd’, die te bekijken is via de website van VTM. Het koppel roemt het lef van de ‘Blind Getrouwd’-duo’s. “Zelf zou ik het niet durven”, zegt Sean. “Ook al prikkelt het mijn nieuwsgierigheid.” Allison sluit zich daarbij aan. “Ik vind de wetenschappelijke benadering wel cool, maar ik maak toch liever mijn eigen keuze. Ook omdat ik schoonfamilie heel belangrijk vind: die leren kennen is vaak een goede manier om meer te weten te komen over je partner.”

Dat is een nuchtere benadering. Zijn jullie niet zo romantisch aangelegd?

Allison: “Ik totaal niet... Ik kijk liever naar een horrorfilm dan naar een romantische komedie.”

Sean: “Ik ben eerder de romanticus van ons tweeën, ik zal al sneller eens een bloemetje meenemen...”

Allison: “...dat hij heeft gekregen na een opname (lacht).”

Sean: “Ik beweer niet dat ik dat dan zelf gekocht heb, hé (lacht)! Maar ik vind het leuk om verrassingen te bedenken.”

In de aftershow beantwoorden jullie vragen over relaties. Heeft dat jullie al iets bijgeleerd over de ander?

Allison: “Ik heb toch al een en ander ontdekt over onze relatie.”

Sean: “Nu ben ik benieuwd.”

Allison: “We passen goed samen, we vullen elkaar aan. Ik kook en hij doet de afwas.”

Sean: “En ik vouw de kleren op. Strijken doen we allebei niet (lacht). Maar even serieus: ik heb de afgelopen tien jaar veel geleerd over mezelf, door mijn relatie met Allison. Zij is een soort van spiegel.”

Hoe bedoel je?

Sean: “Ze leerde me bijvoorbeeld hoe belangrijk eerlijkheid is. Vroeger was ik conflictvermijdend, nu weet ik dat het goed is om dingen meteen uit te spreken. Pas als je weet wat de ander denkt, kan je er rekening mee houden.”

Jullie durven dus kritisch zijn voor mekaar?

Allison: “Als Sean mijn mening vraagt over zijn muziek, tv- of radiowerk, dan zeg ik eerlijk mijn gedacht. En ik verwacht dat ook van hem, als ik bijvoorbeeld bezig ben met het ontwerp van een nieuwe tattoo.”

Sean: “Ik merk wel dat ik meer aftoets bij Allison dan omgekeerd. Misschien omdat ik sneller onzeker ben.”

