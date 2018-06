Sean Dhondt: “Ik ben ooit bijna gespankt door Avril Lavigne” TK

15 juni 2018

14u10

Bron: Medialaan 0 Showbizz Vanmorgen was Sean Dhondt te gast in de podcast van Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Daar vertelde hij dat hij ooit bijna een klap op zijn kont kreeg van Avril Lavigne. "Haar hand ging al de lucht in", klonk het.

In het verleden was Sean zanger en drummer van de band Nailpin, waarmee hij twee keer op tour is gegaan naar Japan. "We hebben één keer het voorprogramma gespeeld van Avril Lavigne", vertel Sean. "Na de show mocht de zanger van het voorprogramma, ik dus, het bisnummer zingen op het podium terwijl zij het nummer zat te drummen." En daar hangt ook een grappig verhaal aan vast: "We hebben eigenlijk weinig contact gehad met Avril Lavigne, maar ze heeft mij wel één keer bijna gespankt", lacht Sean. "Ze dacht dat ik haar drummer was, omdat wij langs achter nogal op elkaar leken. Ik draaide mij net om toen haar hand al in de lucht hing en ze zei: ‘Oh my God, I almost spanked your butt.’ Dat was een goed verhaal geweest.”

JIM-konijn

Sean heeft ook heel wat tattoos, en er zit er eentje tussen waar zijn mama geen fan van is: het JIM-konijn, een aandenken aan zijn tijd bij de zender. "Toen ik tijdens het programma 'The Big Live' een week lang live moest presenteren, hadden ze plots een verrassing voor mij: mijn tattoo-artist mocht mij live een tattoo zetten. Ik was door het dolle heen, totdat bleek dat ik enkel de keuze had tussen het logo van JIM of dat konijn. Terwijl de tattoo gezet werd, belden mijn ma en mijn zus live in en zeiden ze: ‘Je moet daar nu mee stoppen. Ik vind het niet goed dat je dat in een bevlieging laat zetten, omdat het moet voor dat programma.’ Dat was gênant en grappig tegelijkertijd. En nu zoveel jaren later, wil mijn moeder voor haar verjaardag zelf een tattoo laten zetten."

Californië

De presentator is heel gelukkig met zijn Amerikaanse vrouw Allison Scott. "Ik kan met mijn hand op het hart zeggen dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest met een vrouw. Ik ben Allison voor veel dingen dankbaar, voor wat ze mij allemaal geleerd heeft en doen inzien heeft. Ze is vijf jaar jonger, maar ze heeft heel wat levenservaring. Ik zou ooit nog wel graag verhuizen naar Californië, maar dan hoor ik mijn moeder zeggen: ‘Ja, maar dan ga ik je toch missen hoor. En stel dat er dan kinderen komen, waar gaan ze dan opgroeien?’ Mijn moeder heeft het daar wel moeilijker mee."