Sean Dhondt heeft filmrol te pakken: "Het wordt een bijzondere zomer"

30 juni 2019

14u00

Bron: De Zondag 1 Showbizz Voor het eerst in jaren is Sean Dhondt dit weekend nergens te bespeuren op Rock Werchter, waar hij vroeger altijd verslag uitbracht voor Q2. Maar dat wil niet zeggen dat de muzikant en presentator gewoon in de zetel hangt. Hij heeft immers een eerste filmrol te pakken.

Sean speelt een rol in de film ‘Losers Revolution’. “Thomas Ancora, een vriend van me en een Brusselse acteur, blikt nu zijn eerste film in en hij had me gevraagd of ik auditie wilde doen. Uiteraard ben ik geen acteur, ik heb geen opleiding genoten, maar ik wilde het toch proberen. Ik heb auditie voor twee rollen gedaan en ben uitgekozen voor één daarvan”, vertelt hij in De Zondag. “Ik speel een Vlaamse barman die zijn vrouw in het bezemkot betrapt met een paar andere mannen. In de stijl van The Shining begin ik die mannen te achtervolgen met een jachtgeweer. (lacht) Alleszins is dit één van de spannendste dingen die ik dit jaar mag doen. Acteren is eigenlijk heel confronterend en ook wel een beetje gênant. Ik hoop dat ik mezelf niet compleet belachelijk maak.”

Daarnaast werkt hij ook nog aan nieuwe muziek. “Het wordt een heel bijzondere zomer voor me. Ik maak deze zomer namelijk ook nog tijd om aan mijn eigen muziek te werken. Niet voor mijn band Manoeuvres, maar onder mijn eigen naam. En ik doe ook nog mee aan ‘Op De Man Af’, het programma van Saartje Vandendriessche dat een tweede seizoen krijgt. De trainingen daarvoor beginnen binnenkort, maar meer mag ik daar nog niet over zeggen.”