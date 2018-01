Sean Dhondt en zijn vrouw delen nu iets heel intiems DBJ

Bron: Instagram 0 Instagram Sean Dhondt en Allison Scott Showbizz Sean Dhondt (33) en Allison Scott (28) zijn nu ondertussen zeven jaar getrouwd en ze delen ook een liefde voor tatoeages. Die liefde heeft nu een nieuw niveau bereikt want voor het eerst zette Allison een tatoeage bij haar man.

"Hoe het leven boeiend houden: Laat je vrouw haar allereerste tatoeage bij jou zetten. 😅 (23 december 17)", grapt de presentator bij zijn foto.

Sean en Allison leerden elkaar kennen op de dansvloer in Las Vegas en het was liefde op het eerste gezicht. Allison is speciaal voor Sean naar de andere kant van de wereld verhuisd en omdat hij dat zo enorm apprecieert, willen ze zoveel mogelijk samen doen.

How to keep life exciting: Let your wife put her very first tattoo on you. 😅 (Dec 23rd ‘17) #TattooLaSecta Een foto die is geplaatst door null (@seandhondt) op 04 jan 2018 om 17:32 CET