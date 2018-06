Sean Dhondt en vrouw Allison ontdekken Marvel-universum in Disneyland Christophe D’Huysser

10 juni 2018

09u27 0 Showbizz Sean Dhondt heeft zich dit weekend van zijn meest heldhaftige kant getoond in Disneyland Paris. Daar werd de aftrap gegeven van Marvel Summer of Super Heroes. De Q-dj en presentator kwam oog in oog te staan met superhelden als Spider-Man en Captain America, maar zelf moest hij zeker niet onderdoen voor hen.

Op het witte doek zijn de Marvel Superhelden al razend populair, maar nu verenigen Iron Man, Spider-Man, Captain America, … zich voor het eerst samen in Disneyland Paris. Tijdens Marvel Summer of Super Heroes, dat nog tot en met 30 september plaatsvindt in het Walt Disney Studios Park, dompelen verschillende superhelden de bezoekers onder in een episch avontuur vol bruisende shows en interactieve belevingen. Q-dj en presentator Sean Dhondt, zelf een Marvel-fan, mocht als één van de eersten de sfeer komen opsnuiven. "En ik werd echt wel omvergeblazen door de acrobatische kunstjes van die superhelden tijdens de show Marvel: Super Heroes United. Een driedubbele achterwaartse salto: ik zou het niet kunnen! Maar het spreekt wel tot de verbeelding. Mijn respect is enorm!"

En hoewel Sean er best wel stoer uitziet met zijn tatoeages, schuilt er toch geen superheld in hem. "Ik ben heel conflictvermijdend en dat is nu niet meteen een goede eigenschap voor een superheld. Ik ben heel rustig en afwachtend. Zo zal ik me niet snel kwaad maken. Maar als je op mijn tenen trapt, dan komt het beest in mij los. (lacht) Ik zie er dus misschien stoer uit, maar eigenlijk ben ik een heel lieve en sociale gast. En ik vind het best wel fijn dat de mensen me niet in één blik kunnen ontleden."

Sean kwam niet alleen naar Disneyland Paris, ook zijn vrouw was mee. Zij vierde ter plekke haar 29ste verjaardag. "Voor Allison was het haar eerste bezoek aan het Franse park, maar ik zag dat ze er enorm van heeft genoten. We hangen heel erg aan elkaar en elke dag wordt die band sterker. Je leert elkaar steeds beter kennen en beseft meer dan ooit wat je aan mekaar hebt." Maar aan gezinsuitbreiding denken de twee nog niet. "We hebben veel kindjes gezien in Disneyland Paris en die zijn superschattig. Maar zelf hebben we geen plannen in die richting. Misschien ooit wel. Nu willen we vooral van elkaar genieten."

Lees verder onder de video

De komende maanden beloven trouwens heel druk te worden voor Sean. Niet alleen mag hij heel de zomer lang de festivalweides afschuimen voor het Q2-programma At The Festivals, maar daarnaast is hij opnieuw coach in The Voice Kids. "De komende maanden staan volledig in het teken van werken. Maar ik vind dat niet erg. Ik doe graag veel dingen, want ik verveel me snel. En uit mijn werk haal ik net veel energie. Maar er zullen ongetwijfeld ook momenten aanbreken dat ik denk: ik ben doodmoe. En dan kan ik er zo van genieten om met ons Allison in de zetel te zitten. Al zullen ook die momenten heel schaars zijn, want binnenkort verhuizen we naar onze nieuwe woonst en we moeten het nog volop schilderen en inrichten om er onze thuis van te maken. Maar ik kijk er wel enorm naar uit!"

Marvel Summer of Super Heroes loopt nog tot en met 30 september in het Walt Dinsey Studios Park in Disneyland Paris.