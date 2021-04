Sean Dhondt en Allison Scott zetten punt achter hun relatie

“Na tien jaar huwelijk hebben Sean en ik beslist om, met liefde en respect voor elkaar, onze relatie te beëindigen”, schrijft Allison bij een foto van hen twee op het sociale medium. “Ik ben erg dankbaar dat België voor mij als thuis aanvoelt. Bedankt voor alle steun die ik van jullie krijg in deze periode. Ik kan niet wachten om te zien wat het leven nog meer voor mij in petto heeft.” De tattoo-artieste verbleef een half jaar in Los Angeles bij haar familie om te bekomen van de hele Eveline-heisa, maar kondigde gisteren haar terugkeer aan. Sean Dhondt raakte afgelopen zomer namelijk verwikkeld in een schandaal, omdat hij naaktfoto’s en -filmpjes naar de catfish Eveline stuurde. Die laatste lekte de foto’s later op het internet.

Aanvankelijk leek het er nog even op dat het weer goed zou komen tussen Allison en Sean. De twee vierden samen Halloween, nog nadat de foto’s openbaar werden gemaakt. “Gewoon quarantaine vrienden, jongens”, nuanceerde Allison toen al.

Vernederend

“Ik heb alles gezien”, zei ze later over de bewuste foto’s en filmpjes in ‘Kat Zonder Grenzen’. “Familie en vrienden hebben me het nieuws verteld, ze wisten het eerder dan ik. Het was vernederend. Ik heb Sean meteen aan de deur gezet toen ik het hoorde. Ik zei hem dat ik hem even niet wilde zien, want ik kon hem wel vermoorden.”

Weer aan het werk

Hoe lang Allison na de breuk nog in ons land zal blijven, is nog niet duidelijk. Gisteren kondigde ze in een post op Instagram wel aan dat het weer tijd was om aan het werk te gaan. “13 uur vliegen, 3 films en 100 kruiswoordraadsels later... ben ik terug in België. De liefde die ik heb voor de VS en alle geweldige mensen die ik daar ken is onwerkelijk! Ik mis ieder van jullie nu al. Maar het is tijd om weer aan het werk te gaan want ik heb jullie ook gemist”, luidt het.

LEES OOK

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.