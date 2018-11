Sean Dhondt brengt emotioneel eerbetoon aan verongelukte Zara voor Rode Neuzen Dag MVO

22 november 2018

13u53 0 Showbizz De 13-jarige Zara uit Meeuwen verongelukte in maart dit jaar op enkele meters van haar huis. Haar ouders dragen Rode Neuzen Dag een warm hart toe, want hun dochter had al heel wat waters doorzwommen.

Rode Neuzen Dag staat daarom ook op Zara’s gedenkprentje, waarmee de ouders al heel wat geld inzamelde voor de goeddoelactie. Zara was ook net geselecteerd voor het VTM-programma The Voice Kids, haar grote droom. Als alle coaches zouden omdraaien, zou ze ongetwijfeld voor Sean Dhondt kiezen. Daarom stuurde Qmusic Sean naar Zara’s ouders thuis om speciaal Zara’s lievelingsnummer ‘Good At Goodbyes’ van Sam Smith te brengen. Als eerbetoon aan Zara en als bedankje voor het ingezamelde geld. Sean deed dit naar aanleiding van de Rood Trip tijdens de Rode Neuzen Dag Top 1000: samen met Qmusic-collega Maureen Vanherberghen gaat hij sinds gisteren elke dag op pad tot en met Rode Neuzen Dag op vrijdag 30 november. Ze trekken naar iemand die een bijzondere link heeft met Rode Neuzen Dag om speciaal voor hem of haar live een nummer te brengen.

Rode Neuzen Dag is de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius om jongeren met psychische problemen te helpen. De derde editie vindt plaats op vrijdag 30 november 2018 en focust zich dit jaar op de mentale gezondheid van jongeren op school. Daar brengen jongeren het meeste van hun tijd door en is de nood aan hulp groot. De droom is om zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen in Vlaanderen te hebben: scholen waar extra aandacht gegeven wordt aan mentale gezondheid. Rode Neuzen Dag hoopt op massale steun van heel Vlaanderen. Meer informatie op rodeneuzendag.be.