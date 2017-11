Seal is opnieuw verliefd Redactie

Op de luchthaven van Los Angeles werd hij arm in arm gespot met een onbekende brunette. "Aan hun lichaamstaal te oordelen zijn ze heel verliefd", klinkt het bij verschillende getuigen. Nochtans werd de popster de voorbije weken in verschillende media een paar keer aan zijn ex Heidi Klum gelinkt. Maar tot een hereniging met het Duitse fotomodel, van wie hij in 2014 scheidde, lijkt het nu dus niet meer te kunnen komen.