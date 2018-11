Screen Flanders investeert fors in Vlaamse animatiesector KD

30 november 2018

11u10 0 Showbizz Het Screen Flanders Economisch Fonds investeert 995.000 euro in zes nieuwe audiovisuele producties, zo maakte Vlaams minister van Economie Philippe Muyters vandaag bekend. Vier van de zes ondersteunde producties zijn animatieprojecten met een Vlaamse studio aan het roer.

Zo krijgen onder meer de animatiereeksen ‘Meneer Papier’, ‘Ollie’, ‘Charlotte’ en ‘Interstellar Ella’ steun van het fonds. De Mechelse stop-motion animatiestudio Beast Animation zal de wondere wereld van ‘Meneer Papier’ tot leven brengen. De animatiereeks is gebaseerd op de boeken van Gerda Dendooven en Elvis Peeters. ‘Ollie’ is een nieuwe animatiereeks voor kleuters van de Gentse studio en productiemaatschappij Lunanime. Het uiltje Ollie leeft samen met zijn vriendjes in een klein park. Samen gaan ze op ontdekking in hun poëtische wereld en beleven ze de gekste avonturen.

De animatiereeks ‘Interstellar Ella’ van Grid Animation wil kinderen op een speelse wijze laten kennismaken met de wereld van sterren, planeten en kometen en hen door de avonturen van Ella en haar vrienden vertrouwd maken met begrippen uit de astrofysica. Deze 3D CGI-geanimeerde reeks is een coproductie met het Britse Tinker Labs en Canadese Ella Animation. Het Genkse animatiebedrijf Walking The Dog gaat met de animatiespeelfilm ‘Charlotte’ de samenwerking aan met de Franse regisseur Bibo Bergeron. Charlotte brengt het verhaal van de strijd tegen het nazisme en verslaan van persoonlijke demonen.

Naast deze vier animatieproducties krijgen ook twee fictieprojecten steun van het fonds. De Zweeds-Belgische coproductie ‘Breaking Surface’, geregisseerd door Joachim Heden, is de eerste productie die voor de onderwateropnames gebruik zal maken van de nieuwe LITES-waterstudio in Vilvoorde. Voor deze film over duikers zal maar liefst 17 dagen gedraaid worden in de waterstudio, die tot de meest gesofisticeerde van het Europese vasteland behoort.

Ook wordt er geïnvesteerd in ‘Red Sara’, de nieuwe speelfilm van Jan Verheyen en Lien Willaert. De film is gebaseerd op waargebeurde feiten en vertelt het aangrijpende verhaal van een vader die bereid is tot het uiterste te gaan om het leven van zijn zieke dochter te redden.

“De Vlaamse filmwereld bulkt van het talent, in de meest diverse disciplines”, aldus Vlaams minister van Economie Philippe Muyters. “Het is bovendien een sector die economisch ook een en ander in beweging zet. Met een Vlaams steuntje in de rug kunnen deze producties tot een goed einde gebracht worden, met hopelijk een goede economische return en vrijwel zeker aangename momenten in de bioscoop.”