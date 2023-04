Sciencefictionfilm werd nooit gemaakt, maar ‘James Bond’-actrice Eva Green krijgt toch haar geld: “De rechter heeft bevestigd dat ik geen hysterische vrouw ben”

Een tijd geleden besliste Eva Green - bij het grote publiek vooral gekend vanwege haar rollen in ‘James Bond’-film ‘Casino Royale’, ‘Dark Shadows’ en tv-serie ‘Penny Dreadful’ - om een klacht in te dienen tegen het team achter ‘A Patriot’. De actrice argumenteerde dat ze een zogenaamd ‘pay or play’-contract had getekend - wat betekent dat ze hoe dan ook gecompenseerd moest worden. Waarop producenten White Lantern Films en SMC Specialty Finance meteen een tegenvordering indienden: zij stelden dat Green haar contract had geschonden, en het project verpestte met haar ‘buitensporige creatieve en financiële eisen’. Een rechter oordeelde nu dat de eis van Green gegrond is, en stelde de producenten in het ongelijk. Zij zijn - op dit moment althans - verplicht om de Française uit te betalen, maar denken na over eventuele stappen.