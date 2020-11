Schulden, fraude en oplichting: ex-man van Betty van ‘Big Brother’ heeft megaproces aan zijn been

TV Is levenslan­ge monogamie nog van deze tijd? 1 op de 5 Vlamingen denkt van niet

8:54 U kon het sinds 22 oktober al ontdekken via Streamz, maar vanaf vanavond zendt VTM 2 ‘Free Love Paradise’, een nieuw relatie-experiment, open en vrij uit. De hamvraag: Je levenslang binden aan één partner: is dat nog wel van deze tijd? In het nieuwe relatie-experiment nemen zes jonge koppels, drie Vlaamse en drie Nederlandse, de proef op de som. Ze trekken samen naar een zonnige bestemming in Mexico met de vraag: is het mogelijk om de regels van monogamie open te breken?