‘Schorpioen’ grijpt net naast ticket voor finale ‘The Masked Singer’: “Zelfs mijn ouders hadden geen benul”

TV“Ik had eigenlijk iets roze verwacht, geen zwarte schorpioen”, zegt Klaasje Meijer (27). Toen ze voor de eerste keer ten tonele verscheen op het podium van ‘The Masked Singer’, had zo goed als niemand in de gaten dat het blonde ex-K3’tje in dat lichtjes griezelige pak verstopt zat. “Terwijl Hanne en Marthe met ‘K2 zoekt K3’ bezig waren, vertelde ik hen dat ik in een tv-serie speelde”, lacht ze in dit gesprek over haar avontuur, hoe zwaar haar pak was en hoe het er achter de schermen aan toeging. “Het was bijna zielig om Johnny Logan te zien puffen en hijgen.”