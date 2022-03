‘Schorpioen’ grijpt net naast ticket voor finale ‘The Masked Singer’: “Het ideale moment om mijn dark side te tonen”

TV“Ik had eigenlijk iets roze verwacht, geen zwarte schorpioen”, zegt Klaasje Meijer (27). Toen ze voor de eerste keer ten tonele verscheen op het podium van ‘The Masked Singer’, had zo goed als niemand in de gaten dat het blonde ex-K3’tje in dat lichtjes griezelige pak verstopt zat. “Nee, ook Hanne en Marthe had ik vooraf niets verteld”.

Even terug naar de zomer van 2021. Terwijl iedereen dacht dat Klaasje Meijer zich in alle rust in Nederland aan het voorbereiden was op haar nieuwe projecten en haar nakende afscheid bij K3, stond ze op dat moment gewoon elke week in de studio’s van ‘The Masked Singer’, vermomd als Schorpioen. “Nee, zelfs Hanne en Marthe wisten van niets”, zegt Klaasje lachend. ‘Ik denk dat ze gisteravond heel hard geschrokken zijn toen ze mij uit het pak van Schorpioen zagen komen. Tenzij ze al een vermoeden hadden natuurlijk, want mijn naam is de jongste weken wel regelmatig gevallen op sociale media. Ik krijg veel berichtjes met een schorpioentje onder. Terwijl Hanne en Marthe met ‘K2 zoekt K3’ bezig waren, vertelde ik hen dat ik in een tv-serie speelde. Da’s dus niet echt gelogen, maar ook niet het hele verhaal.”(lacht). Alleen Klaasjes vriend Max en haar Nederlandse manager Martin waren op de hoogte. “Mijn ouders, broer en zussen hab ik uitgenodigd om vrijdagavond bij mij thuis live te komen kijken via VTM Go. Zij hadden nog geen flauw benul, want in Nederland kan je natuurlijk VTM niet gewoon op tv zien.”

Klaasje zong tijdens de halve finale ‘Women Like Me’ van Little Mix

Suikerspin

Toen Klaasje voor het eerst haar pak zag, schrok ze in eerste instantie wel. “Ik had iets verwacht als Suikerspin vorig jaar, iets roze of zo, dat dichter bij K3 lag”, aldus Klaasje. “Niet zo’n giftig, stekelig beest. Maar dan dacht ik: ‘Hmm, dit is een uitgelezen kans om eens mijn dark side naar boven te halen en volledig in een andere rol te kruipen.’ Ik ben van mezelf veel opener en vrij spontaan, ik moest echt werken aan dat karakter. Dat vond ik wel interessant.”

Over het pak had Klaasje niet echt te klagen. ‘Ik kon vrij goed zien door het gaas dat voor het masker gespannen was. Mijn masker zelf was niet zo zwaar, al drukte dat af en toe op mijn stembanden en mijn keel. De staart was wél zwaar, die hing vast aan mijn schouders en rond mijn middel, en ik werd links naar achteren getrokken en moest de hele tijd tegengewicht geven om niet omver te vallen. Maar de Robotjes of Flamme Fatale hadden het zwaarder. Of Johnny Logan. Het was bijna zielig om die backstage te zien puffen en hijgen. Je zag aan ‘m dat het bijna niet vol te houden was.”

Klaasje zong tijdens de halve finale ‘Soon We’ll Be Found’ van Sia

Mooiste moment

Het moment waar Klaasje met het meeste plezier aan terugdenkt - behalve het feestje nadat alle opnames afgerond waren - is toen ze een heel eigen versie van ‘Believe’ van Cher zong. “In show zes, toen stond ik voor het eerst zonder stress op het podium. Ik kon echt in alle rust mijn verhaal brengen, met al mijn emoties, en daar genoot ik enorm van. Ik kreeg ook van Ruth de feedback dat ik écht een verhaal vertelde. Ik vond het heel leuk om te ontdekken dat ik dat ook wel graag doe, zo in het Engels zingen, in een heel ander repertoire dan K3.”

Het avontuur is alleszins voor herhaling vatbaar, zegt Klaasje. “Als ze me voor de Nederlandse versie willen hebben, hap ik zeker toe. Ik zou iedereen die gevraagd wordt aanraden het te doen. Het is zo’n leuke productie, je wordt helemaal opgenomen in die warme vtm-familie. Ik heb nog steeds onderling contact met alle kandidaten, vanaf volgende week kan dat iets minder stiekem. Maar ik denk dat ik vriendschappen voor het leven heb opgebouwd. Je deelt samen een groot geheim, dat schept een band. Het voelde sowieso als thuiskomen. Ik merkte heel hard dat ik hier toch zes jaar gewerkt en vier en een half jaar gewoond heb, en me nog altijd heel erg op mijn gemak voelde tussen de Vlamingen. Die link met Vlaanderen zal er altijd zijn. Het leuke is dat ik ook hier nog gevraagd word voor projecten, jullie gaan me dus zeker nog zien.”

Aanstaande vrijdag kan dat al in Kinepolis Antwerpen trouwens, waar 5.000 fans de ontknoping live zullen kunnen volgen op groot scherm, samen met verschillende kandidaten van dit seizoen, waaronder ook Klaasje. De identiteit van Miss Poes, Ridder of Konijn blijft tot dan nog even geheim, al zijn er al grote vermoedens. Nog zes keer slapen en we weten met honderd procent zekerheid wie de opvolger van Sandra Kim wordt.

