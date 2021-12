Schopt onze Kedist Deltour het tot Miss Universe? “De verwachtingen liggen hoog, diverse landen zien haar in de top 5"

ShowbizzOf Kedist Deltour (24) naast haar kroon van Miss België ook die van Miss Universe in ontvangst mag nemen, weten we zondagnacht pas. Maar intussen is Miss België-organisatrice Darline Devos ter plekke in Israël en blijken de verwachtingen hoog. “Afgevaardigden van landen beginnen voor het eerst in de geschiedenis spontaan over Kedist te praten tegen mij, terwijl het anders gewoon ‘Ah, die van Belgium’ is”, zegt ze. “En dat voorspelt veel goeds.”

Zo’n twee weken al vertoeft ons lands mooiste in Israël om zich voor te bereiden op dé grote verkiezing. Zondag is het eindelijk zover. “De zenuwen staan zeer hoog gespannen. Alle ogen en de hoop van ons land zijn op haar gericht”, zegt Darline Devos van het Comité Miss België. Zij is intussen ook in Israël om Kedist aan te moedigen en bij te staan. “Maar Kedist is er klaar voor, voel ik. Ze heeft er een goede voorbereiding opzitten. De privélessen die ze enkele weken vooraf nog in Houston gekregen heeft van Crystle Stewart, Miss USA 2008, komen ook zeker van pas. Nu is het hopen dat ze genoeg stemmen krijgt. Wij kijken er alleszins naar uit om de kroon mee te nemen naar België (lachje).”

En als we afgaan op de voorspellingen op sociale media zit die kans er zelfs in ook. “We zien België vaak passeren in de top 5", zegt Darline. “Ik merk het verschil met andere jaren ook enorm. Ik word hier ter plekke echt aangesproken over Kedist, de afgevaardigden van andere landen kennen haar bij naam. En dat is de allereerste keer in de geschiedenis. Meestal spreken ze mij gewoon aan als ‘Ah, die van Belgium.’ Nu feliciteren ze mij zelfs met Kedist. Haar uitstraling en haar verhaal vallen op. Hoe ze als kind in Ethiopië haar mama verloor, in het weeshuis werd achtergelaten en uiteindelijk geadopteerd werd, mensen vinden dat straf. Chapeau om vandaag zo'n sterke vrouw te zijn.”

Los van de eventuele winst zou een plekje in de top 5 al bijzonder mooi staan. “Exact veertig jaar geleden is ons dat een keer gelukt met Dominique Van Eeckhout, Miss België 1981. Zij werd vierde”, herinnert Darline Devos zich. “Hopelijk kunnen we nu met Kedist hetzelfde bereiken, of misschien zelfs meer.”

Zondag vindt de verkiezing van Miss Universe plaats in het Israëlische Eilat. Het resultaat kennen we in de nacht van zondag op maandag om 4 uur onze tijd. Stemmen voor Kedist kan nog via missuniverse.com.

Volledig scherm Kedist Deltour is helemaal klaar om ons land te vertegenwoordigen. © AFP

Volledig scherm Kedist Deltour is helemaal klaar om ons land te vertegenwoordigen. © AP

