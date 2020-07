Schoonmoeder Michiel De Meyer trekt aan alarmbel: “Ze leven voor hun passie, maar het vuur gaat er stilletjes uit” SDE

22 juli 2020

21u56

Bron: NB 0 Showbizz Net zoals zoveel anderen uit de culturele sector, zitten ook Line Ellegiers (29) en Michiel De Meyer (26) - die allebei te zien waren in onder meer de Studio 100-musicals ‘40-45' en ‘Daens’ - werkloos thuis. Line’s moeder, Mieke Baudelet, schreef haar zorgen van zich af in een lezersbrief aan het Nieuwsblad.

“Met een dochter en een schoonzoon die leven van het podium zie ik met lede ogen hoe de­ co­ronacijfers weer stijgen en de maatregelen zullen verstrengen”, schrijft Mieke Baudelet, de moeder van Line Ellegiers en schoonmoeder van Michiel De Meyer. “Twee jonge mensen, met een passie voor hun vak en met goesting om te werken, te spelen, te creëren. Waar zij in het begin van de lockdown nog echt konden genieten van die onverwachte rust, weten ze nu niet meer van welk hout pijlen maken. Regels versoepelden voor bedrijven, scholen en horeca, maar zij blijven op hun honger zitten. De producties waar zij deel van uitmaken kunnen niet spelen met de beperkte maatregelen die worden opgelegd. Het is finan­cieel niet haalbaar. Ze genieten gelukkig een bescheiden maandloon dankzij hun kunstenaars­statuut, (wat ze kwijtspelen indien ze nu ander werk aan­nemen). Maar elke dag opstaan zonder uitzicht op werk en zonder een doel voor ogen maakt hen triest, lusteloos, moe, inspiratieloos, energieloos…”

“Ik zie het vuur in hun ogen stilaan doven en het doet mijn moederhart pijn”, klinkt het. “Het niet weten maakt hen onrustig. Het telkens weer opnieuw horen dat ze nog langer zullen moeten wachten op de eventuele heropening van de theaters, maakt hen bang.” Ze roept de politiek dan ook op om een duidelijk standpunt in te nemen. “Geef deze mensen een vooruitzicht! Al was het maar de wetenschap dat ze stilliggen tot de zomer van 2021."