SCHOOLBITS. Deze BV-kinderen mochten hun diploma in ontvangst nemen

TV Na ‘Ella’ maakt Darya Gantura haar intrede in ‘Lisa’: “Een hoofdrol in een telenovel­le is zwaar, maar moeder­schap is een niveau hoger”

11:00 “Fans die me zomaar knuffelden: daar had ik het toch moeilijk mee. Na afloop van het programma heb ik moeten ‘detoxen’, ik wist met mezelf geen blijf”, vertelt Darya Gantura (35) in Dag Allemaal, 11 jaar na ‘Ella’. In ‘Lisa’ maakt ze haar rentree in een telenovelle, en daar geniet de actrice van. Net als van het moederschap, na een moeizame start. “Iedereen heeft het over de roze wolk, maar bij mij was die er niet echt.”