School Is Cool-zanger Johannes Genard is papa geworden DBJ

15 september 2019

08u40 2 showbizz Johannes Genard (31), zanger van de rockgroep School Is Cool, is papa geworden. Hij kondigde het nieuws aan op Facebook. Moeder en kind stellen het goed.

“Mattilda Genard De Ridder werd geboren op tien/negen/negentien om tien na negen. Ze is perfect, haar moeder is heroïsch en haar vader is door liefde overrompeld”, schrijft de zanger bij een foto van de drie op Facebook.

Genard won met School Is Cool in 2010 Humo’s Rock Rally en raakte bij het grote publiek bekend door zijn deelname aan ‘Liefde Voor Muziek’ in 2016. Zijn cover van ‘Honeybee’ van Belle Perez deed het erg goed in de hitparades. Greet De Ridder nam deel aan het eerste seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen