‘Schone Schijn’-actrice Josephine Tewson overleden op 91-jarige leeftijd

De Britse actrice raakte bekend door haar rol als Miss Davenport in ‘Last Of The Summer Wine’ en haar rol als Elizabeth Warden in ‘Keeping Up Appearances’, bij ons bekend als ‘Schone schijn’. In deze laatste speelde Tewson de rol van Elizabeth, de zenuwachtige buurvrouw van Hyacinth Bucket. De actrice speelde van 1990 tot 1995 mee in bijna elke aflevering van de reeks. De actrice was zo’n 60 jaar oud toen ze voor het eerst in de serie opdook.

Carol Challis, de echtgenote van de overleden acteur John Challis, reageerde op Twitter op het nieuws. “John vond het geweldig om met haar samen te werken aan ‘Last of the Summer Wine’.” Daarnaast liet ook Debbie Arnold, die in het verleden te zien was in ‘EastEnders’, van zich horen. “Vreselijk dat we twee geweldige mensen hebben verloren, eerst Bruce Montague en nu - twee dagen later - Josephine Tewson.” Ze vervolgt: “We hadden zoveel plezier. Ik was dol op Jo.”

Tewson is donderdagavond overleden in Denville Hall, een bekend woonzorgcentrum voor acteurs in Londen. Naast Josephine Tewson zijn er ook al enkele andere acteurs uit de reeks overleden. Clive Swift, die de rol van Richard speelde, is in februari 2019 overleden. Iets meer dan tien jaar geleden, in juli 2012, moest de wereld afscheiden nemen van Geoffrey Hughes. Hij speelde in ‘Schone Schijn’ de rol van Onslow. Ook Irene Marry Wetton, die in de reeks in de huid van Rose kroop, kwam enkele jaren geleden al om het leven. Zij stierf op 10 november 1998.

