Scholen in Mechelen en Kalmthout winnen een Rode Neuzen Dag-optreden

07 oktober 2019

18u17

Bron: VTM 0 Showbizz Goed nieuws voor het Berthoutinstituut in Mechelen en de Leerexpert Dullingen in Kalmthout. De twee scholen werden uit 1.500 scholen gekozen en hebben een exclusief Rode Neuzen Dag-optreden van respectievelijk K3 en Niels Destadsbader gewonnen.

Maar liefst 1500 scholen hebben zich tot nu toe als Rode Neuzen School geregistreerd. Daarmee geven de scholen aan iets te willen doen aan de fysieke, mentale en sociale weerbaarheid van hun leerlingen. Dankzij die registratie maakten de scholen ook kans op een exclusief concert van Niels Destadsbader of K3. Uiteindelijk toonden Het Berthoutsinstiuut in Mechelen en De Leerexpert Dullingen in Kalmthout zich de gelukkige winnaars.

K3 trekt op 11 oktober naar het internaat in Mechelen. In het kader van Rode Neuzen Dag gaat de school samen met en voor de leerlingen vier gevoelsplekken uitbouwen in het internaat. Daarbovenop zamelt de school geld in voor De Bleekweide, waar jongeren in nood zonder wachtlijst terecht kunnen voor opvang. “Ik ben zelf heel benieuwd om te zien hoe dit internaat een echte thuis kan zijn, waar kinderen volledig zichzelf kunnen zijn”, zegt Hanne. Klaasje: “Een school die yoga en mindfulness aanbiedt, die zijn echt mee met hun tijd.” Marthe: “Ik vind het heel bijzonder dat ze zich vooral richten op het versterken van talenten, dat is zo belangrijk.”

Op 15 oktober speelt Niels Destadsbader in Kalmthout voor 100 kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking (type 4). Om hun leerlingen zich beter te laten ontspannen in de school, bouwt de Leerexpert een snoezelruimte. Deze zal ook worden opengesteld voor leerlingen uit andere scholen. Daarnaast wil de school een elektrische fiets kopen, waarop een rolstoel kan gezet worden. “Een beetje anders zijn? Gelúkkig is niet iedereen hetzelfde”, zegt Niels. “Het leven zou anders maar saai zijn. Ik ben dan ook heel blij dat we met onze band gaan spelen in ‘De Leerexpert’. Al was ik zélf geen expert in het leren, met zo’n toffe bende weten wij wél hoe je een feestje kan bouwen!”

Scholen: kom in actie

De organisatie van Rode Neuzen Dag roept de geregistreerde scholen trouwens nog eens op om zeker een project in te dienen of acties te registreren via rodeneuzendag.be. Het geld van de georganiseerde acties van de school gaat integraal naar het eigen gekozen project én Rode Neuzen vult dat extra aan met de opbrengst van acties die de rest van Vlaanderen organiseert. Alle info op rodeneuzendag.be.