Schokkende beslissing bij Disney: ex-baas Bob Iger neemt opnieuw de leiding

De onverwachte verandering bij ‘s werelds grootste mediabedrijf is naar verluidt met onmiddellijke ingang. “We bedanken Bob Chapek voor zijn diensten aan Disney gedurende zijn lange carrière”, zegt Susan Arnold, voorzitter van Disney’s raad van bestuur. “Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat nu Disney begint aan een steeds complexere periode van industriële transformatie, Bob Iger bij uitstek de geschikte persoon is om het bedrijf door deze cruciale periode te leiden,” zegt Arnold.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Bob Chapek (die vervangen wordt door Iger) © AP

Cultuuroorlog

In juni nog had het bestuur beslist om het contract van Chapek met drie jaar te verlengen, nadat hij het bedrijf door de pandemie had geleid. Maar dat was voordat Disney eerder deze maand een teleurstellend winstrapport publiceerde, waaruit bleek dat de streaming-eenheid - waar Disney + toe behoort - absoluut niet winstgevend is. De gecombineerde operationele verliezen van Disney+, ESPN+ en Hulu voor de periode van juli tot september zijn op jaarbasis meer dan verdubbeld tot 1,47 miljard dollar (ruwweg 1,45 miljard euro).

Maar het financiële element was niet de enige reden voor het vertrek van Chapek. Zo kwam het bedrijf onder het bewind van de man ook in een heuse interne cultuuroorlog terecht. Het personeel was het namelijk niet eens met de manier waarop het bestuur omging met maatschappelijke problemen omtrent genderidentiteit en geaardheid. En daarnaast leed de reputatie van Chapek ook nog eens onder een geschil met filmster Scarlett Johansson. Johansson spande een rechtszaak aan waarin ze Chapek ervan beschuldigde het kassapotentieel van de film ‘Black Widow’ op te offeren om Disney+ te stimuleren. Met een schikking buiten de rechtbank om tot gevolg.

Frisse, maar geen nieuwe wind

Met Bob Iger, haalt Disney een oude bekende binnen. Hij begon zijn eerste ambt als CEO in 2005 en onder hem nam Disney Pixar onder meer Marvel, Lukasfilm en 20th Century Fox over. De Disney+ en ESPN+ streamingdiensten werden ook laat in Igers ambtstermijn gelanceerd. De waarde van het bedrijf steeg onder zijn bewind van 55 miljard dollar (53,7 miljard euro) tot 260 miljard dollar (254 miljard euro).

HERBEKIJK OOK: Een video uit 2019 met uitleg over het Disney imperium.

LEES OOK: