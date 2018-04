Schokkend: duistere tweet op officiële Disney-account zorgt voor onrust op het web TDS

20 april 2018

11u49

Bron: TWITTER 0 Showbizz Eén tweet op het officiële Twitteraccount van Disney zorgt voor heel wat commotie online. Met een duister bericht over hun figuurtje Pinokkio kreeg het wereldberoemde bedrijf, dat bijna 6 miljoen volgers heeft op het netwerk, vrijwel heel Twitter over zich heen.

'The Walt Disney Company', zowat ieder kind op aarde moet er wel fan van zijn. Of op z'n minst van een van hun personages of creaties. Het is een van de grootste mediaconglomeraten ter wereld, en de grootste wereldwijde maker van animatiefilms. Ze zijn actief op zowat alle social media, waar ze miljoenen volgers hebben. Op Twitter alleen al volgen ruim 5,9 miljoen mensen de steeds vrolijke en blijhartige berichten. Maar een zopas verschenen tweet was van een heel andere orde, en beroert nu het internet.

Geen leuke prent van een of andere populaire Disney-prinses dit keer, maar wel een duister clipje van Pinokkio. "Wanneer iemand je een compliment geeft, maar je dood bent vanbinnen", staat erbij geschreven. De onheilspellende Tweet werd meer dan 30.000 gedeeld en 5.000 keer becommentarieerd, alvorens Disney het bericht offline haalde. Meer tekst en uitleg kwam er niet, want het bedrijf heeft nog steeds niet gereageerd op hun uitschuiver.

Disney just deleted the “dead inside” tweet. pic.twitter.com/bebFlBQW3m Ryan Parker(@ TheRyanParker) link

In een paar minuten werd het profiel van Disney overspoeld met afkeurende reacties. Van "Dit is wel erg niet-Disney", over "Alles wel in orde, Disney?" tot "Wie heeft jou pijn gedaan, Disney?". Of ook: "Ga naar huis Disney, je bent dronken", "Disney, dit is wel erg donker voor jullie doen", en "Wie dat account beheert mag van mijn part naar Arkham Asylum (Een game die spelers meeneemt in een donkere en duistere wereld, red) worden gestuurd."

Who hurt you Disney Satan(@ s8n) link

You okay there Disney? [D.A.] Derpo #YearOfLuigi2018(@ Doodle_Dude16) link

You okay there Disney? [D.A.] Derpo #YearOfLuigi2018(@ Doodle_Dude16) link

Well that was dark, Disney. https://t.co/yuwsRhNK71 Shambles(@ kaepernegus) link

Verschillende fans maakten zich ook zorgen om de persoon die de Tweet de wereld in stuurde. Sommigen gaan er van uit dat het misschien een schreeuw om hulp was. Maar de ware toedracht achter het bericht? Dat blijft voorlopig, en allicht voor eeuwig, een mysterie.

can someone check on this intern https://t.co/I9MiBTCFmh 🐋「coral」🔢(@ coralgorithms) link

Does the person that runs the Disney Twitter account need a hug? https://t.co/5vr4hTui9L Kev(@ kevmcgarity) link