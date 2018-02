Schlagerkoninginnen Lindsay en Laura Lynn tonen hun prinsesjes: kijk hoe schattig! HL

26 februari 2018

13u23

Bron: HL 5 Showbizz Laura Lynn is op babybezoek geweest bij haar collega Lindsay, die in december is bevallen van Lisa-Marie. Dat leverde op Instagram een keischattige foto op van twee supertrotse schlagerkoninginnen met hun twee prinsesjes.

Laura had immers ook haar dochter Eliana (4,5 jaar) meegebracht en de twee meisjes leken nu al de beste vriendinnen. De felicitaties en complimentjes vlogen natuurlijk in het rond. Lindsay zag er nu nog heel ontspannen uit, maar vanaf volgende week wordt dat misschien anders. Dan loopt haar bevallingsverlof af en maakt ze haar comeback op het podium. Dat wordt meteen groots, want dat podium zal in het Sportpaleis staan. Lindsay is op zaterdag 10 maart samen met haar broer Christoff, K3, De Romeo’s, Ianthe Tavernier en André Hazes één van de optredende artiesten op het groots opgezette concert van Jan Smit.

Het beloven ook nadien stresserende weken te worden voor de jonge mama, want in maart alleen staan er nadien nog 10 optredens in haar agenda. Op 27 april verschijnt bovendien haar nieuwe cd ’10 jaar Lindsay’, die ze op 29 april tijdens een jubileumconcert in Geraardsbergen voorstelt. Deze zomer valt er trouwens nog wat te vieren, want volgens haar paspoort wordt Lindsay De Bolle op 11 augustus 40 jaar. Die dag staan er nu al twee optredens gepland. Druk, druk, druk!