Schlagerfestival: de foutste kermis van het land staat dit weekend in Hasselt

30 maart 2019

00u00 0 Showbizz Het openingsnummer van Laura Lynn en De Romeo's - 'Naar de kermis' - loog er niet om. De Ethias Arena in Hasselt werd gisteren voor de veertiende editie van het Schlagerfestival omgedoopt tot een grote foor, inclusief traditionele rupsattractie en paardenmolen.

De Hasseltse Ethias Arena moest gisteravond niet onderdoen voor het daarnaast gelegen Studio 100-pretpark Plopsa Indoor. Voor de 14de editie van het Schlagerfestival stond de zaal immers vol met flitsende kermisattracties en oliebollenkramen. "De kermis zorgt altijd voor een toffe sfeer, dus ik vind het een goed concept", reageerde Willy Sommers. "De mensen zijn zo al opgewarmd voor de show."

Toch kwamen de gasten vooral voor de meezingers, maar ook daar was de foor niet ver weg. "Vanavond gaan we naar de kermis in de stad", openden Laura Lynn en de Romeo's. "Ik denk niet dat het kermisthema voor ons verzonnen is, maar het is wel mooi meegenomen", lacht Chris Van Tongelen. Het muziektrio staat dit jaar voor het twaalfde jaar op rij op het podium van het festival. "We zijn recordhouder en willen dat ook blijven."

Debuut John Leo

Voor John Leo, winnaar van 'The Voice Senior', was het dan weer de eerste keer. "Hier mogen staan is een droom die uitkomt. Ik had nooit gedacht dat ik dit na 'The Voice' allemaal zou mogen meemaken." De zanger had gisteren trouwens nog meer reden tot vieren, want zijn single 'Doelwit' is net uit. Al zong hij dat nummer nog niet op het podium. "Het is pas nieuw, dus de mensen kennen het nog niet genoeg om al mee te zingen. Maar ik ben apetrots op mijn nieuwe single", glundert hij.

Ook vandaag, morgen en volgende week zaterdag staat de schlagerkermis nog in Hasselt. Enkel voor de middagvoorstelling van morgen zijn er nog enkele kaarten verkrijgbaar.