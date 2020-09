Schitt's Creek grote winnaar Emmy Awards IB

21 september 2020

03u50

De 72e uitreiking van de Primetime Emmy Awards is van start gegaan. Komedie serie Schitt's Creek, die te zien is op Netflix, is alvast de grote winnaar geworden in de categorie comedy tijdens de Emmy-uitreiking die zonder publiek plaatsvindt.

De Canadese show sleepte maar liefst zeven Emmy’s in de wacht, waarmee het zesde en laatste seizoen van de populaire serie zeer feestelijk werd afgesloten.

De cast en crew waren voor de gelegenheid in Toronto bij elkaar gekomen om op gepaste afstand én met mondkapjes op de virtuele uitreiking samen te beleven. Schitt’s Creek won een Emmy in de volgende comedy-categorieën: Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actor (Eugene Levy), Outstanding Lead Actress (Catherine O’ Hara), Outstanding Supporting Actor (Daniel Levy), Outstanding Supporting Actress (Annie Murphy) en nog twee Emmy’s voor beste regie en schrijvers.

“Oh mijn God, ik kan het gewoon niet geloven. Dit is niet normaal. Ik wil mijn vader Eugene bedanken voor de kans die hij me gegeven om mee te werken aan Schitt’s Creek, ondanks het feit dat ik nul ervaring had op het gebied van schrijven,” aldus Daniel Levy, die zowel voor zijn script, regie als acteerwerk werd geëerd.

Schitt’s Creek werd bedacht door vader Eugene en zoon Daniel Levy. Eugene is ook zeer bekend door zijn rol als ‘Jim’s dad’ in de filmklassieker American Pie.

Ceremonie zonder publiek

Vanwege de coronacrisis is er geen publiek aanwezig bij de uitreiking, noch een rode loper en zullen de winnaars de prestigieuze televisieprijzen vanuit huis of op andere locaties in ontvangst nemen.

In een interview met Entertainment Weekly, voorafgaand aan de show, liet presentator Jimmy Kimmel weten er ondanks de afwezigheid van publiek in de zaal er toch een klein feestje te van gaan maken. “Het voelt natuurlijk een beetje raar aan om prijzen uit te reiken aan mensen in een industrie die noodgedwongen een tijdje stil heeft gelegen. Er zouden prijzen vergeven moeten worden aan de mensen die zich al maanden dag en nacht inzetten om het coronavirus te bestrijden en hulp verlenen aan degenen die het virus hebben opgelopen. Hun werk is vele malen belangrijker dan dat van ons,” aldus Jimmy.

“We gaan de eerste hulpverleners, artsen, verpleegkundigen en alle andere belangrijke ‘frontline workers’ tijdens de Emmy Awards in het zonnetje zetten. Omdat ze dat ontzettend verdienen. Ik ben hen ontzettend dankbaar voor al het werk dat ze gedaan hebben en voor al het werk dat ze nog moeten verrichten de komende maanden.”