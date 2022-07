Schilderijen, anekdotes en een boek: twee neven brengen hun persoonlijke ode aan de Tour de France

Kunst & LiteratuurToen bekend werd dat de afsluitende tijdrit van de Tour de France op 23 juli zou plaatsvinden in het Franse Rocamadour, kregen Werner Van Hoyland (70) en Frans Vandamme (64) een lumineus idee. “We gaan een boek maken, als eerbetoon”, klonk het vastbesloten. Zes maanden later sieren 73 schilderijen, voorzien van leuke weetjes, een honderdtal pagina’s. En zo brengen de twee Reetse neven de Tour de France tot leven.

‘Le Tour - L'hommage: Entre Ciel et Enfer’ (vertaald ‘De Tour - het eerbetoon: tussen hemel en hel’) is de titel van het tweetalige boek van Werner en Frans. Een rollercoaster vanaf de startblokken tot aan de eindmeet. “Voor de renners is de ene dag pure euforie, de andere dan weer een hel. Dat weet je nooit op voorhand”, zegt Frans.

De twee neven groeiden samen op in het sportcafé van hun grootouders, in Reet. Zo kwamen ze voor het eerst in contact met de wielersport en waren ze meteen verkocht. Werner en Frans volgen sindsdien jaarlijks elke meter van de Tour de France.

Frankrijk

Het idee om het boek te maken vertrok niet alleen uit liefde voor de sport. Ook de locatie speelde een rol. Kunstschilder Werner vertrok 35 jaar geleden naar Alvignac, het Franse dropje naast Rocamadour. Op 23 juli is het de allereerste keer dat de Tour de France langs Rocamadour zal passeren. “Het is een spectaculair en populair bedevaartsoord”, vertelt Frans. “We vonden het dan ook een uitgelezen moment om nu een ode te brengen aan de wielerwedstrijd.”

Ook Frans brengt vandaag zijn dagen door in Frankrijk. Zeven jaar geleden vertrok hij naar het dropje Voulème, op zo’n 270 kilometer van zijn neef. Bijna even ver als de langste etappe in de Tour, van Binche tot Longwy. Maar dat houdt de twee niet tegen. “We zien elkaar vaak", vertelt Frans.

Werner en Frans.

Le Tour - L’hommage: Entre Ciel et Enfer

De taken voor het boek waren snel verdeeld: Werner schilderde, Frans schreef de teksten. 73 aquarellen met de Tour als thema sieren de 111 pagina’s. Van de eerste winnaar van de Tour, Maurice Garin, tot huidig wielericoon, Mathieu van der Poel. Maar ook voormalige beroepswielrenners waren van de partij. Oud-Tourwinnaars Lucien van Impe en Jan Janssen maakten deel uit van het eerbetoon. Ze schreven beide commentaren voor het boek. “Daar zijn we heel trots op”, glundert Frans. “Ik ging op zoek naar leuke quotes en anekdotes over de Tour en wielrenners. Zo ben ik bij Lucien en Jan terechtgekomen. Ze vonden het een eer om mee te doen aan ons project.”

Eén van de aquarellen.

Tijdens het heugelijke proces van het maken van het boek, reden ze naar elkaar toe. Niet op de fiets, wel met de auto. “We spraken enkele keren af om ideeën uit te wisselen, verbeteringen aan te brengen en elkaar nog eens te zien”, vertelt Frans. De andere communicatie verliep vooral via talloze mails en eindeloze telefoontjes. De samenwerking versterkte hun band enorm. “We zijn zoveel meer dan neven en collega’s. Gevoelsmatig voelt het aan alsof we broers zijn.”

Expositie

Maar de ambitie van de twee neven gaat veel verder dan het boek. “Tijdens het laatste weekend van de Tour de France houden we een tentoonstelling, in Alvignac, op enkele kilometers van de eindmeet in Rocamadour.” Daar kan je alle 73 aquarellen uit het boek bewonderen. De echte liefhebbers kunnen zelfs een origineel exemplaar bemachtigen. Daarvoor leg je tussen de 300 en 500 euro neer.

Expositie op 22, 23 en 24 juli.

Naast de aquarellen zal er ook een olieverfschilderij te zien zijn. Op het imposante werk staat een huis op het grauwe platteland met de Franse vlag, al wapperend. Een hoop kleren hangen aan een wasdraad, waaronder de iconische gele trui waarin de leider van het algemeen klassement van de Tour rijdt. “Dat werk symboliseert voor ons de Tour. Frankrijk en de Ronde zijn altijd één. En iedere wielrenner, ongeacht klasse of afkomst, kan een potentiële tourwinnaar zijn”, legt Frans uit. De neven gaan het schilderij veilen en de opbrengst schenken aan Kom op tegen Kanker. “Verschillende mensen in onze directe omgeving zijn overleden aan kanker. Daarom willen we zoveel mogelijk geld schenken aan de organisatie.” Normaal zou je voor zo'n werk 7.000 euro kwijt zijn, maar Werner en Frans hopen nog meer in te zamelen.

Olieverfschilderij.

Drie aquarellen uit het boek worden ook weggegeven, maar daar hangt een wedstrijdje aan vast. Wie de winnaar juist heeft en het dichtste bij de tijd van de tijdrit naar Rocamadour zit, wint een originele aquarel. “Ik denk persoonlijk dat Wout van Aert gaat winnen, met vijftig minuten”, verklapt Frans. Wie een gokje wil wagen, mag dat sturen naar tourhommage1@gmail.com.

‘Le Tour - L’hommage: Entre Ciel et Enfer’ kan je bestellen op hetzelfde e-mailadres, op de expositie in Rocamadour of in het wielercafé Welkom, in Noorderwijk. Het boek kost 25 euro.

