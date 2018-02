Schilderij van 'koningsdochter' Delphine Boël brengt in amper tien minuten 19.000 euro op TDS

06 februari 2018

16u39

Delphine Boël heeft een werk gemaakt en geveild ten voordele van Antwerp Dinner, een gala dat geld inzamelt voor homorechten, aidspreventie en onderzoek naar hiv. Ze noemde het 'Love Always Wins'. Het schilderij bracht een mooie 19.000 euro in het laatje, en dat had zelfs nog méér kunnen zijn.

Delphine wordt overstelpt door vragen om kunstwerken te maken voor het goede doel, maar dat is niet haalbaar. Voor Antwerp Dinner wilde zij echter een uitzondering maken: ze ­besloot om een groot 'Love Always Wins'-schilderij te maken. Samen met WM Gallery schonk ze het voor de veiling, die op 4 februari doorging.

Daar bracht het schilderij behoorlijk wat geld op: in amper 10 minuten werd het voor 19.000 euro verkocht. Al plaatst Patrick Declerck, eigenaar van WM Gallery, waar Delphines jongste tentoonstelling plaatsvond, daar wel een kanttekening bij: "Kijk, zowel Delphine als ik zijn uiteraard enorm trots en tevreden met de opbrengst van het werk. Maar hadden we meer tijd gekregen, had het schilderij nog veel meer geld opgebracht voor het goede doel. Op voorhand werd namelijk aangekondigd dat elk object 10 minuten veilingtijd zou krijgen. En dat begrijp ik ook wel, want die mensen hebben een programma dat moet afgewerkt worden. Maar het publiek was zo enthousiast."

Volgens Patrick ging de ene hand na de andere in de lucht. "En dat bleef zo tot onze veilingtijd op was. We kijken dus meer dan tevreden terug", zegt Patrick. "En om het succes in de verf te zetten: volgend jaar voorzie ik een werk van een andere grote Belgische naam. Ik kan nog niets verklappen, maar mensen zullen schrikken."

Antwerp Diner was met een totale opbrengst van 105.500 euro een groot succes.