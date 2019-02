Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove mag niet meedoen aan ‘Kamp Waes’ MVO

04 februari 2019

21u09

Bron: NB 17 Showbizz ‘Kamp Waes’, het nieuwe tv-programma van één-gezicht Tom Waes, mocht al meer dan vijfduizend inschrijvingen ontvangen. Hoewel de selectie van de deelnemers nog niet begonnen is, weet één kandidaat alvast dat hij niet mag meedoen.

Het gaat om Dries Van Langenhove (26), een onafhankelijke activist bij het Vlaams Belang. De man is voornamelijk bekend als oprichter van de extreemrechtse beweging ‘Schild & Vrienden’. Hij wilde graag een opleiding volgen bij de Special Forces van het Belgische leger. Jammer voor Dries, maar VRT bevestigde ondertussen al in een reactie aan Het Nieuwsblad dat er geen plaats is voor Van Langenhove in ‘Kamp Waes’. “We zijn nog niet aan de selectie van de kandidaten begonnen. Wat we wel al kunnen zeggen, is dat we voor dit programma niet op zoek zijn naar politici die op nationaal niveau in het politiek debat actief zijn. Daarvoor hebben we andere programma’s, waarin ze uiteraard welkom zijn”, klinkt het daar.

Via Facebook laat Dries weten dat hij zich wel degelijk heeft ingeschreven voor het programma, maar dat hij vanaf het begin al vreesde dat hij niet geselecteerd zou worden. “Het blijft natuurlijk een programma van de VRT. Of die mij goed gezind zijn, valt af te wachten”, zei hij destijds in een interview.