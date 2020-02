Scheiding was traumatische ervaring voor Tine Embrechts: “Het heeft lang geduurd om toe te geven dat het geen gezonde relatie meer was” TDS

Bron: JOE 5 Showbizz In ‘Het Heilig Huis Van Hanssen’ bij JOE schotelde Evi Hanssen ‘De 10 Geboden’ voor aan actrice Tine Embrechts (44). In een openhartige babbel aan de ontbijttafel vertelde Tine dat ze het soms best zwaar heeft als mama van vier, dat Laurent de vrouw is in de relatie en dat ze heel graag nog eens een dramatische rol zou willen spelen.

Tine vertrouwde Evi toe dat ze het soms best zwaar heeft met vier kinderen in huis. Met haar ex-man heeft ze twee tienerzonen en daar zijn met Guga Baul nog twee kleutertjes bijgekomen. Vooral bij de kleinsten verliest ze het soms: “Ze zijn pittiger van karakter dan de oudsten en dat ligt 100 procent aan de papa”, lacht Tine. “Vooral Gaston heeft het temperament van zijn papa geërfd: hij wil in alles de beste zijn.” Wanneer Evi haar vraagt of ze soms niet bang is om te crashen, geeft Tine toe dat ze daar soms wel aan denkt. “Ik heb meer nood aan rust dan vroeger, maar die rust is er niet en ik heb ook de neiging om mezelf op de laatste plaats te zetten.”

Wanneer het gaat over het liefdesleven van Tine, vertelt ze dat de scheiding van haar ex-man een klein trauma heeft achtergelaten. “Dat was echt een jeugdliefde. Wij waren smoorverliefd op elkaar. Ik heb er geen spijt van want het was een volle, passionele en mooie liefde.Het heeft lang geduurd om aan mezelf toe te geven dat het geen gezonde relatie meer was.” Ondertussen is ze heel gelukkig met Laurent maar liefde is voor haar nu ‘elke dag opnieuw voor elkaar kunnen kiezen’. “Laurent is emotioneel een ongelooflijk intelligente man. Hij is zelfs een beetje de vrouw in de relatie” lacht Tine. “Wij zeggen alles tegen elkaar. Dat is de basis van alles volgens mij. Hij is daarin de trekker van ons twee.”

Tine vertelt dat ze voor drie rollen in ‘De Twaalf’ auditie gedaan heeft, maar toch met veel plezier naar de reeks heeft gekeken. “Vroeger nam ik na een casting alles heel persoonlijk en nu weet ik dat er veel factoren meespelen. Wat niet wil zeggen dat ik het niet jammer vind, want ik zou graag eens voor andere rollen gevraagd worden omdat ik vaak voor de humoristische rollen gevraagd wordt. Ik heb zin in een uitdaging, iets wat ik nog nooit gedaan heb!”