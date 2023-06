Scheenbeenbreuk én operatie: trouwfeest goede vriend loopt faliekant af voor ‘De Mol’-finalist Toos

‘De Mol’-kandidaat Toos Vandervelde (29) zal zich de trouwpartij van een van z’n goede vrienden nog lang herinneren. Zo liep de schrijnwerker op de dansvloer namelijk een pijnlijke scheenbeenbreuk op. “Tijdens het dansen is er een andere gast op zijn been gevallen”, verduidelijkt Play 4 - dat ‘De Mol’ op antenne brengt. “De breuk die Toos opliep was een vrij ‘zuivere’ breuk. Hij werd intussen al succesvol geopereerd. Toos hoopt snel weer de oude te zijn, maar is momenteel volop aan het herstellen. De komende maanden moet hij revalideren.”