Schattige ‘ippopster’ Ella uit ‘Belgium’s Got Talent’ gaat voor zangcarrière: “Nog maar 9, maar op dromen najagen staat toch geen leeftijd?”

ShowbizzZe was de golden buzzer van An Lemmens in ‘Belgium’s Got Talent’ vorig seizoen en stal als 7-jarig kind alle harten met haar hiphopmoves. Ella Kasumovic (9) won de finale dan wel niet, het proeven van de spotlights was genoeg om nu voluit voor haar grote droom te gaan: een zangcarrière. “Gecombineerd met dansen, want Beyoncé doet dat toch ook?!” Haar eerste single, ‘Ella Is My Name’ verschijnt vandaag. “Mensen vragen me soms of mijn ouders me pushen, maar ik wil dit zélf.”