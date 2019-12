Schattige egel is internethit in Nederland BDB

12 december 2019

12u30 0 Showbizz Onze noorderburen zijn in de ban van het egeltje Freddie. Het schattige dier steelt de show in de eindejaarsreclame van de Staatsloterij. ‘Lief’, ‘ontroerend’ en ‘We love Freddie’, klinkt het op Twitter.

De oudejaarstrekking van de Nederlandse Staatsloterij is elk jaar een groot event. Logisch, want de hoofdprijs bedraagt maar liefst 30 miljoen euro. Om hun speciale actie in de kijker te zetten, wordt er elk jaar een opmerkelijk reclamefilmpje gelanceerd. Vorig jaar was het hondje Frekkel daarin de ster, dit jaar draait alles rond een ander dier: de egel Freddie.

In de nieuwe tv-spot is te zien hoe een man ‘s avonds een oudejaarslot koopt en op weg naar huis een klein egeltje ziet, midden op de weg. Hij neemt het schattige beestje mee naar huis en bouwt een speciaal hok voor hem in de tuin. Doordat de man zo in de weer is met Freddie vergeet hij z’n staatslot volledig. Tot hij vier maanden later het lotje terugvindt en blijkt dat hij de jackpot gewonnen heeft - wat een verrassing.

Knuffelegel

Sinds de spot gelanceerd werd, regent het hartverwarmende reacties op sociale media. ‘Ik wil ook zo’n schattige Freddie’, laten veel kijkers weten. Nochtans hebben de makers van het reclamefilmpje geen echte egel gebruikt. “Dat was moeilijk omdat die beestjes zich in het najaar volop voorbereiden op hun winterslaap. We hebben daarom voor een knuffelegel gekozen, die we later in de animatiestudio tot leven hebben gewekt”, vertelt Darre Van Dijk van reclamebureau TBWA/Neboko aan AD.

Ahhh, ik vind #Freddie lief 😍 #staatsloterij jasperina de vries(@ DeJasperina) link

Ik vind het filmpje weer prachtig @Staatsloterij wij hebben onze eigen #Freddie pic.twitter.com/Tzfe7cbcTq MoniqueD 🐱⚽️🌎🛍(@ Moniekske0409) link

Ik zie net de nieuwe reclame van de @Staatsloterij..... Ik wil ook een Freddie!!!!! 😢 in de tuin met een huis, zoals het hoort. Barbara(@ underkoffer) link