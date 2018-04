Schattig: zo verbaasd reageert Justin Timberlake wanneer Jessica Biel hem backstage verrast na een concert TC

26 april 2018

16u31 0 Showbizz Grote verrassing voor Justin Timberlake na een concert in San Jose. Toen hij na het optreden zijn band backstage stond op te wachten om hen te bedanken voor het fijne optreden, kwam daar plots als laatste zijn vrouw Jessica Biel hem een handje schudden. En dat had hij duidelijk niet zien aankomen.

Justin wist namelijk niet dat Jessica naar San Jose was gevlogen om zijn concert bij te wonen. Dus toen ze stiekem het podium op was geslopen en het rijtje muzikanten afsloot om 'JT' te begroeten met een droge 'hi', schrok die zich een bult. Het enige wat hij kon uitbrengen was een verbaasde 'hi'. Check het filmpje.

@TheTNKids are invading The Bay. See you tonight San Jose! #MOTWTOUR Een foto die is geplaatst door null (@justintimberlake) op 25 apr 2018 om 00:26 CEST