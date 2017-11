Schattig: het nieuwe K3-jurkje is er MVO

11u11 0 ANP Hanne, Marthe en Klaasje in hun eigen blauwe jurkjes. Showbizz Kledingketen JBC lanceert het nieuwe K3 jurkje voor de kleinste oogappels onder ons. Het is gebaseerd op de jurk die de K3 meisjes zelf droegen in hun film 'K3: Love Cruise'.

Het lichtblauwe jurkje bestaat uit een tullen rokje en een bovenstukje met daarop een opvallend zilveren hart van pailetten. Het kost 29,99 euro en is vanaf nu beschikbaar in maten 98 tot 140 in alle JBC-winkels en op www.jbc.be.

JBC Het nieuwe blauwe K3 jurkje is er.

JBC Het K3 jurkje van JBC.