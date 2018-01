Schattig: Dit bedoelt Shania Gooris met 'Birthgiver' en 'Daddynator' DBJ

Morgen zijn Kelly Pfaff en haar dochter Shania Gooris de gasten van Ann Van Elsen in de eerste uitzending van De Familie Van Elsen op Joe. Wanneer Kelly naar Sam belt, komt er 'mijn alles' op zijn scherm te staan, dus Ann vraagt zich af hoe Kelly en Shania in elkaars gsm staan.

“Mijn mama staat erin als ‘Birthgiver’, want ze heeft me het leven geschonken”, vertelt Shania. “Papa staat erin als ‘Daddynator’, want hij is zoals The Terminator: alle jongens die bij mij in de buurt komen, vernietigt hij”, zegt Shania lachend. Kelly springt haar dochter meteen bij: “Je moet weten dat niemand normaal staat in onze gsm’s, want we hebben schrik dat ze worden gepikt. Sven De Ridder staat er bij in als ‘Darth Vader’, dat is gewoon omdat hij gek is van Star Wars. En Raf Van Brussel staat erin als ‘Raffie Blue Eyes’”, lacht Kelly.