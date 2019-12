Schadevergoeding voor Nederlandse magazine-cover met foto van zoontje Hazes en tekst: ‘Hoe leg je hem dit uit?’ Redactie

12 december 2019

09u01

Bron: AD 0 Showbizz Evert Santegoeds, hoofdredacteur van het Nederlandse roddelmagazine Privé, heeft in zijn column spijt betuigd voor de cover met het zoontje van André Hazes. Toen de relatie van de volkszanger met Bridget Maasland net bekend werd, kopte het tijdschrift ‘Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?’ in combinatie met een foto van kleine Dré. Het weekblad heeft ook een schadevergoeding betaald.

Na het verschijnen van de cover van de Privé met de Hazes-telg volgde al snel veel kritiek. André Hazes schakelde het advocatenkantoor van Peter R. de Vries in. “Je kunt niet het portretrecht van een kind schenden alleen maar om meer bladen te verkopen’’, stelde hij bij ‘Café Hendriks en Genee’.



In zijn column schrijft Santegoeds nu: “Na overleg hebben wij ingezien dat wij ons onvoldoende hebben gerealiseerd welke impact deze foto op betrokkenen heeft. In het kader van een minnelijke schikking heeft Privé daarom een bedrag overgemaakt naar FKK Animal Rescue op Bonaire, waarmee de kwestie nu afgedaan is.’’



Het heeft dus niet tot een zaak voor de rechter geleid. Volgens Peter R. De Vries, die vanavond in ‘RTL Boulevard’ Hazes vertegenwoordigde, komt dat omdat Hazes akkoord is gegaan met een regeling. “Ze zijn tot de conclusie gekomen dat het anders had gemoeten. Dat het hier bij blijft, heeft ook te maken met André.’’



Welk bedrag Privé heeft overgemaakt aan het goede doel is niet bekendgemaakt.

