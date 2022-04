Scarlett Johansson schept duidelijkheid over vermeend avontuurtje met Benicio Del Toro in de lift

Het gerucht over Scarlett Johansson en Benicio Del Toro begon enkele jaren geleden de ronde te doen. Volgens het verhaal zouden de twee acteurs na de uitreiking van de Academy Awards in 2004 seks gehad hebben in de lift van het befaamde Chateau Marmont. “Dat verhaal heeft me lang achtervolgd”, zegt Scarlett Johansson nu in de podcast ‘9 To 5ish’. “Ik vond het altijd schandalig.” De actrice noemt in het gesprek Benicio Del Toro niet bij naam, al is het duidelijk dat het wel degelijk om hem gaat. En Johansson heeft duidelijk goed nagedacht over hoe het eraan toe gegaan zou zijn in die lift. “Ik vond altijd dat dat heel moeilijk moest zijn”, bedenkt Johansson zich. “Het is zo'n korte periode. De praktische kant lijkt me zo onaantrekkelijk. Bovendien ben ik iemand die doodsbang is dat ze betrapt zal worden terwijl ze iets aan het doen is dat niet mag. Dat zorgde ervoor dat ik dat verhaal nóg absurder vond.”