Scarlett Johansson krijgt haar zin: 'Black Widow'-film in de maak TC

10u12 0 AP Showbizz De opmars van vrouwelijke helden blijft duren in Hollywood. Het gevolg van de schreeuw om gelijkheid tussen acteurs en actrices die alsmaar luider klinkt?

Gisteren raakte bekend dat er al een film komt rond het vrouwelijke 'X-Men'-personage Kitty Pryde/Shadowcat. Nu maakte Marvel officieel bekend dat ook 'The Avengers'-heldin Black Widow eindelijk haar eigen film krijgt. 'Eindelijk', want actrice Scarlett Johansson was al jaren vragende partij om haar personage een eigen actieprent te geven. "Iron Man, Spider-Man, Thor, Antman... Al die mannelijke helden hebben hun eigen franchise", klonk het meermaals in interviews. "Wanneer mag een vrouwelijke heldin eindelijk ook eens solo schitteren?" Scarlett legde al die tijd druk bij de producenten, maar het project rond haar personage Black Widow werd altijd op de lange baan geschoven. Tot nu. Marvel duidde met Jac Schaeffer een schrijver aan om een scenario neer te pennen. Eerstdaags zou ook de naam van de regisseur bekend raken. De film zou in 2020 of 2021 in de zalen moeten komen.