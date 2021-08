Scala-koor te horen in veelbesproken trailer ‘Spencer’: “Om de zoveel weken krijgen we een aanvraag uit Hollywood”

De veelbelovende film ‘Spencer’ heeft een eerste trailer gekregen, met muziek van niemand minder dan Scala en de Kolacny-broers. De Amerikaanse film over de Britse prinses Diana (1961-1997), draait vanaf 5 november in de bioscopen. De film speelt zich af in drie dagen in 1991, als Diana tijdens de feestdagen met de Britse koninklijke familie op landgoed Sandringham besluit dat haar huwelijk met prins Charles niet werkt. De Amerikaanse actrice Kristen Stewart, vooral bekend van de ‘Twilight’-films, speelt de hoofdrol. Zij vertelde voorafgaand aan de opnames dat ze het “intimiderend” vond om Diana te spelen. Om de prinses zo goed mogelijk neer te zetten, werkte de actrice met een dialectcoach en las ze haar biografie om zoveel mogelijk over Diana te weten te komen. “Ik wil haar niet zomaar spelen, ik wil haar leren kennen”, zei ze toen.

Stijn Kolacny (46), die samen met z’n broer Steven aan de leiding staat van het koor, is bijzonder trots. “Onze muziek die in ‘Spencer’ gebruikt wordt - een cover van ‘Perfect Day’ van Lou Reed - versterkt de emoties van het personage enorm. Het is een prachtige symbiose geworden”, vertelt hij. “Uiteraard zijn we hier superblij om, al wordt de muziek van Scala intussen al een hele tijd regelmatig gebruikt in Hollywood. De eerste keer was elf jaar geleden, voor de trailer van ‘The Social Network’. Sindsdien krijgen we om de zoveel weken een aanvraag binnen om onze muziek te gebruiken, want dat moet telkens goedgekeurd worden. Zo was Scala ook nog te horen in trailers van ‘Desperate Housewives’, ‘The Simpsons’, ‘Homeland’ en ‘Downton Abbey’. Wat ik het meest memorabel vond, was het gebruik van onze cover van ‘Smells Like Teen Spirit in ‘Montage of Heck’, een Netflix-documentaire rond Kurt Cobain. Die was ook goedgekeurd door de familie van de overleden zanger. Dat was echt kippenvel.”