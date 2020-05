SBS en Jani Kazaltzis lanceren nieuw videoplatform ‘JANI’ BDB

27 mei 2020

11u56 0 Showbizz Jani Kazaltzis (41) schrijft vanaf 1 juli een nieuw verhaal bij SBS. Het multimediabedrijf achter VIER, VIJF en ZES lanceert ‘JANI’: een gloednieuw merk rond Vlaanderens bekendste stylist. Het online videoplatform gaat verder dan alleen maar stylingadvies en brengt een gevarieerd aanbod.

‘JANI’ vertrekt telkens vanuit de persoonlijke leefwereld van de stylist. Alles draait daarbij om lifestyle in de brede zin van het woord: van fashion en beauty tot celebs en dating. Op het nieuwe platform, terug te vinden via Jani.be, zal je straffe videocontent zien, die ook verspreid zal worden via Facebook, Instagram en YouTube. Hiermee neemt SBS de fakkel over en komt er een einde aan de samenwerking tussen Mediahuis en Jani TV.

‘JANI’ zal op 1 juli officieel van start gaan bij SBS en dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Nu de kans groot is dat iedereen deze zomer noodgedwongen thuis moet blijven, zal de lancering helemaal in het teken van ‘staycation’ staan. Met drie nieuwe videoformats maakt de site de zomer net dat tikkeltje aangenamer. En om het ultieme vakantiegevoel nog meer aan te wakkeren, is er ‘Jani’s Glamp House’: een wedstrijd waarbij telkens 7 vriendinnen en hun squad kans maken op een onvergetelijk weekend in een luxueus kasteel in West-Vlaanderen.