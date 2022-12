‘Say Yes to the Dress’-ster Randy Fenoli gaat trouwen: “Nooit gedacht dat ik dit zou meemaken”

Heuglijk nieuws voor ‘Say Yes to the Dress’-ster Randy Fenoli. Hij vroeg zijn grote liefde Mete Kobal afgelopen zaterdag ten huwelijk in New York. Fenoli zou volgens ‘People’ Kobal hebben wijsgemaakt dat ze onder weg waren naar een diner in het Museum of Modern Art, maar niets was minder waar. Ze gingen naar het Marmara Park Avenue hotel, waar ze elkaar leerden kennen. Daar wachtte Mete de verrassing van zijn leven, in het bijzijn van hun vrienden en familie. “Ik wilde het gewoon heel speciaal voor hem maken. Een herinnering voor de rest van ons leven.”