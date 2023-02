‘Saving Private Ryan’-acteur Tom Sizemore zal niet ontwaken uit coma: “Er is geen hoop meer”

“Vandaag hebben de doktoren zijn familie laten weten dat er geen hoop meer is en ze hebben geadviseerd een besluit te nemen over het beëindigen van het leven”, zo luidt de verklaring van Lago. “De familie beslist nu over zaken rondom het levenseinde en zal woensdag met een nieuwe verklaring komen.”

De acteur was zondag thuis in Los Angeles toen hij om 02.00 uur lokale tijd werd getroffen door het aneurysma en bewusteloos raakte. Een hersenaneurysma is een verwijding in de wand van een slagader in de hersenen, die de kans vergroot dat het bloedvat scheurt en er een hersenbloeding ontstaat. In het statement van Sizemore’s manager staat verder: “We vragen iedereen zijn familie rust en privacy te gunnen. Zij zijn verder zeer dankbaar voor de honderden ontvangen steunbetuigingen. Dit is een moeilijke tijd.”